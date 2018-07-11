 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Брюсселе произошли беспорядки после проигрыша сборной Бельгии

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Бельгийские болельщики устроили массовую драку, переросшую в столкновения с полицией, во вторник вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTBF.

    В результате беспорядков женщина-полицейский получила легкое ранение, она госпитализирована.

    Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша "Красных дьяволов", как называют сборную Бельгии, раздосадованные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, агрессия толпы немедленно выплеснулась на стражей порядка, которых забросали камнями.

    Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.

    Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi