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    ​В Брюсселе отменен футбольный матч по соображениям безопасности

    Инициатором отмены игры выступил бельгийский футбольный союз

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Товарищеский футбольный матч между Бельгией и Испанией отменен по соображениям безопасности.

    Как передает Report, встреча должна была состояться в Брюсселе в присутствии 50 тысяч зрителей.

    Инициатором отмены игры выступил бельгийский футбольный союз.

    Ранее Бельгийский координационный центр по анализу угроз повысил уровень террористической тревоги со второго на третий, квалифицировав ее как "возможную и вероятную". Максимальным уровнем угрозы является четвертый.

    Вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. По последним данным, погибли 129 человек.

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