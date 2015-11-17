​В Брюсселе отменен футбольный матч по соображениям безопасности

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Товарищеский футбольный матч между Бельгией и Испанией отменен по соображениям безопасности.

Как передает Report, встреча должна была состояться в Брюсселе в присутствии 50 тысяч зрителей.

Инициатором отмены игры выступил бельгийский футбольный союз.

Ранее Бельгийский координационный центр по анализу угроз повысил уровень террористической тревоги со второго на третий, квалифицировав ее как "возможную и вероятную". Максимальным уровнем угрозы является четвертый.

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. По последним данным, погибли 129 человек.