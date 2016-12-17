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    В Британии более 600 заключенных тюрьмы устроили бунт

    Причин у продолжавшегося весь день бунта было немало

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Трое заключенных тюрьмы в Бирмингеме получили серьезные ранения во время бунта, в котором приняли участие порядка 600 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британских СМИ.

    По данным, заключенным удалось, отобрав ключи у охранников, захватить несколько отсеков тюрьмы, а также аптеку, спортзал и склад технических средств охраны.

    Причин у продолжавшегося весь день бунта было немало: по данным СМИ, заключенные жаловались на невозможность пользоваться спортзалом, на запрет просмотра телевидения, на плохое питание и отсутствие горячей воды в душе.

    На место происшествия прибыли наряды полиции, полицейский вертолет и несколько машин скорой помощи. К настоящему моменту противостояние заключенных и правоохранительных органов пошло на спад.

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