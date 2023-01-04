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В Бразилии похоронили Пеле

В Бразилии похоронили Пеле Всемирно известного футболиста Пеле похоронили во вторник в Бразилии.
Футбол
4 января 2023 г. 00:50
В Бразилии похоронили Пеле

Всемирно известного футболиста Пеле похоронили во вторник в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

Бразильца предали земле в городе Сантус, там, где он вырос и стал известным.

Прощальную церемонию провели на стадионе "Вила Белмиру" в Сантусе.

Многочисленные ожидавшие прибытия гроба на кладбище напевали любимые песни Пеле.

Свыше 150 тыс. человек посетили стадион за два дня прощания с легендой. Среди них был и президент Бразилии Лула да Силва.

Напомним, что Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечения от рака.

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