В Бразилии открыли мавзолей Пеле

Мемориал Пеле открылся в понедельник для посетителей на кладбище, где похоронен трехкратный чемпион мира по футболу.

Мемориал Пеле открылся в понедельник для посетителей на кладбище, где похоронен трехкратный чемпион мира по футболу.

Как передает Report, информация об этом размещена на сайте некрополя.

Попасть в Мавзолей Пеле можно в будние дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Посещение бесплатное, однако для этого необходимо предварительно зарезервировать время визита на сайте некрополя.

Гроб с телом футболиста установили в специальном мавзолее на территории выбранного самим им для захоронения некрополя "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Вход в зеркальный зал украсили флагами Бразилии и ФК "Сантос", в составе которого он дебютировал в 1956 году, а также статуями золотого цвета, изображающими Пеле со скрещенными на груди руками и мячом под правой ногой. Как бывший форвард рассказывал ранее в одном из интервью, он еще 19 лет назад приобрел для себя нишу на девятом этаже некрополя, откуда открывается вид на родной для него стадион "Вила Белмиру". Выбор этажа был обусловлен номером, под которым его отец в молодости выступал за местную футбольную команду. Впоследствии, из соображений логистики, семья экс-форварда решила захоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в частной сан-паулуской клинике, куда поступил месяцем ранее в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года. В Бразилии был объявлен трехдневный траур.

Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) - единственный в мире игрок, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные 100-летия.