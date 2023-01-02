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В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле В Бразилии на стадионе "Сантос" в Сан-Паулу началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле.
Футбол
2 января 2023 г. 19:19
В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии на стадионе "Сантос" в Сан-Паулу началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле.

Как передает Report со ссылкой на портал G1, Гроб с телом Пеле выставили на стадионе, на котором он забил одни из лучших голов в своей карьере. Похороны футболиста состоятся во вторник. Перед похоронами гроб с телом пронесут по улицам города Сантос. Ожидается, что на церемонию похорон прибудет президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Поклонники Пеле выстроились в длинную очередь на вход на стадион, чтобы попрощаться с футболистом. Многие из них занимали очередь еще перед рассветом.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.

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