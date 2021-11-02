В Бразилии футбольный матч был прерван из-за перестрелки

Матч бразильской Лиги Кариока среди команд U-20 "Серра Макаенсе" и "Карапебус" был прерван на половине.

Матч бразильской Лиги Кариока среди команд U-20 "Серра Макаенсе" и "Карапебус" был прерван на половине.

Как сообщает Report, остановку матча вызвала перестрелка между полицией и местной группировкой.

На 29-й минуте встречи, которая проходила рядом со стадионом в Макае, началась стрельба. Игроки спрятались в раздевалках и покинули стадион после приезда военной полиции.

Перестрелка началась после того, как на полицию напали члены банды района. Среди игроков, технического персонала и судей пострадавших нет.