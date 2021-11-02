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В Бразилии футбольный матч был прерван из-за перестрелки

В Бразилии футбольный матч был прерван из-за перестрелки Матч бразильской Лиги Кариока среди команд U-20 "Серра Макаенсе" и "Карапебус" был прерван на половине.
Футбол
2 ноября 2021 г. 16:03
В Бразилии футбольный матч был прерван из-за перестрелки

Матч бразильской Лиги Кариока среди команд U-20 "Серра Макаенсе" и "Карапебус" был прерван на половине.

Как сообщает Report, остановку матча вызвала перестрелка между полицией и местной группировкой.

На 29-й минуте встречи, которая проходила рядом со стадионом в Макае, началась стрельба. Игроки спрятались в раздевалках и покинули стадион после приезда военной полиции.

Перестрелка началась после того, как на полицию напали члены банды района. Среди игроков, технического персонала и судей пострадавших нет.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBraziliyada futbol matçı zamanı atışma baş verib

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