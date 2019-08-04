В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

Во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами «Олвейз Реди» и «Боливар» произошёл любопытный эпизод — судья встречи назначил пенальти в пользу хозяев, жестом показав, что данное решение было принято на основании системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как передаёт Report, при этом в матчах чемпионата Боливии система VAR не применяется.

В итоге был назначен одиннадцатиметровый удар, который, однако, игроки «Олвейз Реди» реализовать не смогли. Встреча завершилась победой «Боливара» со счётом 1:0.