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В Болгарии молния убила футбольного тренера

В Болгарии молния убила футбольного тренера Тренер болгарской футбольной команды был убит молнией во время матча.
Футбол
31 августа 2021 г. 05:09
В Болгарии молния убила футбольного тренера

Тренер болгарской футбольной команды был убит молнией во время матча.

Как передает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство БТА, смертельный инцидент произошел во время товарищеского матча между командами "Лессичово" и "Черногорово".

41-летний Иван Ранчев, тренер команды гостей, был убит на месте молнией во время сильной грозы вскоре после начала игры.

Еще несколько игроков были сбиты ударной волной, но не получили серьезных травм.

Мэр Лессичово Димитар Вринчев сообщил местным СМИ, что футбольный матч начался в 18.30, а вскоре после этого "пошел дождь". "Был громкий гром, и в поле ударила молния", - сказал Вринчев. "Она попала прямо в Ивана Ранчева и футболиста нашей команды".

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