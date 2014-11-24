В ближайшие дни будет назначен новый главный тренер азербайджанской сборной

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Вновь созданный приказом президента АФФА Ровнага Абдуллаева Тренерский комитет будет состоять из 5 человек. Об этом заявил Report член комитета Агаселим Мирджавадов.

По его словам, сегодня на встречу с главным секретарем Эльханом Мамедовым были приглашены четверо членов Комитета. Личность пятого будет уточнена на ближайшей встрече на следующей неделе.

Он отметил, что Комитет получил право контроля над всеми сборными. Если кто-то из членов Комитета получит приглашение работать главным тренером любой из команд, то никаких ограничений в связи с его уходом не будет. Также на встрече был обсужден вопрос по поводу нового главного тренера национальной сборной Азербайджана. Он будет назначен в ближайшие дни.

Недавно генеральный секретарь АФФА заявил, что никто из местных специалистов не выдвинул свою кандидатуру на пост главного тренера.

В заключение А.Мирджавадов добавил, что очередное заседание состоится в течение ближайшей недели.

Отметим, что на встрече с Э.Мамедовым, помимо А.Мирджавадова, участвовали Беюкага Гаджиев, Вагиф Садыгов и Шахин Диниев.