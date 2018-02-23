В Бильбао погиб полицейский, участвовавший в пресечении беспорядков перед началом матча "Атлетико" и "Спартак" - ВИДЕО

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Один из полицейских погиб, принимавший участие в пресечении беспорядков в Бильбао в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и московским "Спартаком".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Correo.

Сотрудник региональных правоохранительных органов был доставлен в медицинское учреждение после того, как перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем скончался. Газета отмечает, что еще несколько человек пострадали из-за столкновений болельщиков перед матчем. Кроме того, были задержаны не менее пяти человек.