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    В Бильбао погиб полицейский, участвовавший в пресечении беспорядков перед началом матча "Атлетико" и "Спартак" - ВИДЕО

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Один из полицейских погиб, принимавший участие в пресечении беспорядков в Бильбао в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и московским "Спартаком".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Correo.

    Сотрудник региональных правоохранительных органов был доставлен в медицинское учреждение после того, как перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем скончался. Газета отмечает, что еще несколько человек пострадали из-за столкновений болельщиков перед матчем. Кроме того, были задержаны не менее пяти человек.

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