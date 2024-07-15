Сборная Испании открыла счет в финале ЕВРО-2024

Сборная Испании открыла счет в финальном матче чемпионата Европы по футболу против команды Англии.
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В финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии начался второй тайм.
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В Берлине на Олимпийском стадионе начался финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.
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Сборная Испании может завоевать титул в рекордный четвертый раз, в то время как команда Англии прежде ни разу не побеждала в турнире.
Три года назад родоначальники футбола были близки к первому успеху - они впервые в истории вышли в финал ЕВРО, но на домашнем стадионе "Уэмбли" в борьбе за трофей уступили сборной Италии в серии пенальти. Действующие чемпионы Европы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив швейцарцам.
Испанцы наравне с немцами удерживают рекорд по числу побед на чемпионатах Европы. Последние две ими были добыты в 2008 и 2012 годах. Спустя 12 лет команда близка к возвращению титула - по мнению экспертов и букмекеров, именно она является фаворитом финала. Из 24 участников Евро-2024 только испанцам удалось одержать три победы на групповом этапе. В плей-офф они оказались сильнее хозяев турнира немцев и финалиста последнего чемпионата мира команды Франции.