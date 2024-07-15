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Сборная Испании открыла счет в финале ЕВРО-2024

Сборная Испании открыла счет в финале ЕВРО-2024 В Берлине на Олимпийском стадионе начался финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.
Футбол
15 июля 2024 г. 00:13
Сборная Испании открыла счет в финале ЕВРО-2024

Сборная Испании открыла счет в финальном матче чемпионата Европы по футболу против команды Англии.

Как передает Report, первый гол на 47-й минуте забил Нико Уильямс.

00:05

В финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии начался второй тайм.

Как сообщает Report, первая половина игры на Олимпийском стадионе в Берлине завершилась вничью - 0:0.

23:00

В Берлине на Олимпийском стадионе начался финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.

Как сообщает Report, обслуживает встречу французская бригада арбитров под руководством рефери ФИФА Франсуа Летексье.

Сборная Испании может завоевать титул в рекордный четвертый раз, в то время как команда Англии прежде ни разу не побеждала в турнире.

Три года назад родоначальники футбола были близки к первому успеху - они впервые в истории вышли в финал ЕВРО, но на домашнем стадионе "Уэмбли" в борьбе за трофей уступили сборной Италии в серии пенальти. Действующие чемпионы Европы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив швейцарцам.

Испанцы наравне с немцами удерживают рекорд по числу побед на чемпионатах Европы. Последние две ими были добыты в 2008 и 2012 годах. Спустя 12 лет команда близка к возвращению титула - по мнению экспертов и букмекеров, именно она является фаворитом финала. Из 24 участников Евро-2024 только испанцам удалось одержать три победы на групповом этапе. В плей-офф они оказались сильнее хозяев турнира немцев и финалиста последнего чемпионата мира команды Франции.

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