​В Бельгии арестован экс-руководитель "Андерлехта"

Бельгийская полиция арестовала бывшего генерального менеджера "Андерлехта" Хермана ван Хольсбека в рамках расследования дела об отмывании денег и коррупции в футболе.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, 64-летний ван Хольсбек был взят под стражу после того, как на прошлой неделе прошли обыски в Монако и Лондоне, по итогам которых также был арестован агент вратаря "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа Кристоф Хенротай.

Отметим, что правоохранительные органы расследуют дело об отмывании денег и коррупции при оформлении переходов футболистов. В связи с этим в апреле 2019 года были проведены обыски в офисах "Андерлехта" и Бельгийской футбольной ассоциации.