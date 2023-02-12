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В Бельгии вратарь умер во время матча, отразив пенальти

В Бельгии вратарь умер во время матча, отразив пенальти В Бельгии 25-летний вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспил скончался во время матча с клубом "Вестрозебек".
Футбол
12 февраля 2023 г. 06:39
В Бельгии вратарь умер во время матча, отразив пенальти

В Бельгии 25-летний вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспил скончался во время матча с клубом "Вестрозебек".

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Het Nieuwsblad.

Эспил отразил пенальти, но сразу после этого почувствовал себя плохо и, потеряв сознание, упал на газон, после чего матч был остановлен. Вратарю была оказана первая медицинская помощь на поле, в том числе и с применением дефибриллятора. По дороге в больницу спортсмен скончался.

"Это трагедия и шок для нас. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, всегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжелый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всех нас", — заявил спортивный директор клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.

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