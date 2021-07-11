В "Барселоне" выявлено два случая заражения коронавирусом

"Барселона" на официальном сайте сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов второй команды

"Барселона" на официальном сайте сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов второй команды.

Как передает Report, результаты тестов нападающего Илиаса Ахомача и защитника Рамоса Минго на COVID-19 оказались положительными. Ранее игроки были вызваны для тренировок с основной командой "Барселоны". На данный момент футболисты изолированы, заболевание протекает бессимптомно.

Сегодня, 11 июля, игроки основной команды каталонского клуба прошли медицинские тесты. Старт тренировок команды запланирован на завтра, 12 июля.