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В "Барселоне" высказались по поводу будущего Хави в клубе

В "Барселоне" высказались по поводу будущего Хави в клубе "Барселона" не отправит в отставку главного тренера Хави, несмотря на то, что команда не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и продолжит борьбу лишь в Лиге Европы.
Футбол
28 октября 2022 г. 08:43
В Барселоне высказались по поводу будущего Хави в клубе

"Барселона" не отправит в отставку главного тренера Хави, несмотря на то, что команда не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и продолжит борьбу лишь в Лиге Европы.

Как передает Report, об этом сообщает в социальной сети радиостанция COPE.

По ее информации, руководство клуба полностью доверяет специалисту и совершенно не думает о его увольнении, расценивая сотрудничество с Хави как долгосрочный проект. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

Напомним, что "Барселона" досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы "Интера" над "Викторией" в пятом туре группового раунда турнира.

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