​В Барселоне сложились напряженные отношения между Месси и главным тренером команды

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Барселоне сложились напряженные отношения между Лионелем Месси и главным тренером команды Луисом Энрике, которые дошли и до руководства клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на радио "Cadena Cope", аргентинский нападающий встретился с руководством клуба и поставил им условие, чтобы они выбрали либо его, либо главного тренера. Руководство каталонского клуба, которое не желает отпускать из команды Месси, пообещало отправить в отставку тренера.

Отметим, что во время игры с командой "Реал Сосьедад" в матче XVII тура Ла Лиги в стартовом составе "Барселоны" не было Месси. Он появился на поле на 46-ой минуте матча. Игра завершилась поражением каталонского клуба со счетом 0:1. После этого Месси не принял участие в тренировке команды, которая прошла в понедельник. Нападающий никому не сообщил об этом и установить с ним телефонную связь в течение дня не удалось. Главный тренер намеревался наказать игрока. Однако после вмешательства Хави, Андреса Иньесты и Серхио Бускетса испанский специалист изменил свое решение.