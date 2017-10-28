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    В "Барселоне" отказались комментировать независимость Каталонии

    Главный тренер подчеркнул, что его интересует только футбол

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Барселона" не будет делать официальных заявлений относительно провозглашения парламентом независимости Каталонии от Испании.

    Как передает Report, об этом сообщает Marca.

    Президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб в основном находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал испанскую и каталонскую стороны к конструктивному диалогу.

    Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался комментировать эту тему и подчеркнул, что его интересует только футбол.

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