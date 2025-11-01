Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы Алиевой

    Футбол
    • 01 ноября, 2025
    • 09:50
    В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы Алиевой

    В Баку подведены итоги турнира по мини-футболу среди благоустроенных дворов, проведенного по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

    Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

    Турнир был проведен совместно Исполнительной властью города Баку, Общественным объединением "Региональное развитие" и Управлением молодежи и спорта города Баку. Футбольное соревнование проводилось среди подростков 2013-2014 годов рождения и состояло из двух этапов - районного и городского.

    Соревнования проводились по олимпийской системе, и в турнире приняли участие 123 команды, в которых выступили в общей сложности 1266 юных спортсменов.

    В финальном матче команда Ясамальского района победила со счетом 7:5 команду Сабунчинского района. Победители турнира были награждены Почетными грамотами и ценными призами.

    турнир по мини-футболу Лейла Алиева
    Фото
    Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıb

    Последние новости

    10:12

    Москва и Баку обсуждают запуск пилотного проекта по электронным накладным

    Бизнес
    10:11

    Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупции

    Другие страны
    10:09
    Фото

    SOCAR и Карабахский университет подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    10:04

    В Азербайджане рынок добровольного страхования вырос на 15,2%

    Финансы
    10:01

    Дорожная полиция усилила патрулирование из-за интенсивности движения в выходные дни

    Внутренняя политика
    09:52

    Президент Кореи заявил о стремлении снизить напряженность на Корейском полуострове

    Другие страны
    09:50

    В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы Алиевой

    Футбол
    09:43

    ТОП-10 госкомпаний Азербайджана экспортеров ненефтяной продукции

    Финансы
    09:34

    Сегодня состоятся еще два матча X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей