В Баку завершился турнир по мини-футболу, проведенный по инициативе Лейлы Алиевой

В Баку подведены итоги турнира по мини-футболу среди благоустроенных дворов, проведенного по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Турнир был проведен совместно Исполнительной властью города Баку, Общественным объединением "Региональное развитие" и Управлением молодежи и спорта города Баку. Футбольное соревнование проводилось среди подростков 2013-2014 годов рождения и состояло из двух этапов - районного и городского.

Соревнования проводились по олимпийской системе, и в турнире приняли участие 123 команды, в которых выступили в общей сложности 1266 юных спортсменов.

В финальном матче команда Ясамальского района победила со счетом 7:5 команду Сабунчинского района. Победители турнира были награждены Почетными грамотами и ценными призами.