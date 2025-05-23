В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу.

https://images.report.az/photo/d2edf703-c877-3636-b8b7-1dca11bea78e.jpg https://images.report.az/photo/d2edf703-c877-3636-b8b7-1dca11bea78e.jpg

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу. Как передает Report, в рамках второго тура группового этапа на арене Национальной гимнастики состоялись 8 матчей. Группа A

Сборная Азербайджана одержала первую победу, обыграв Словению со счётом 4:0. В другом матче африканская команда Мавритания оказалась сильнее Бахрейна — 2:0. Турнирная таблица (после 2 туров): 1. Азербайджан — 4 очка (5:1) 2. Мавритания — 4 очка (3:1) 3. Бахрейн — 1 очко (1:3) 4. Словения — 1 очко (1:5) Группа B

Франция сыграла вничью с Узбекистаном — 3:3. А Чад сотворил сенсацию, победив действующего чемпиона мира — сборную Румынии — со счётом 4:2. Турнирная таблица: 1. Франция — 4 очка (4:3) 2. Чад — 3 очка (4:3) 3. Румыния — 3 очка (4:5) 4. Узбекистан — 1 очко (4:5) Группа C

Англия и Венгрия сыграли вничью — 1:1. Турция одержала первую победу, обыграв Украину — 3:1. Турнирная таблица: 1. Англия — 4 очка (5:1) 2. Турция — 4 очка (4:2) 3. Венгрия — 2 очка (2:2) 4. Украина — 0 очков (1:7) Группа D

Болгария разгромила Индию — 5:0, а Португалия обыграла Словакию — 2:1, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. Турнирная таблица: 1. Португалия — 6 очков (5:2) 2. Словакия — 3 очка (16:2) 3. Болгария — 3 очка (6:3) 4. Индия — 0 очков (0:20) Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram