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В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
23 мая 2025 г. 23:43
В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу.

Как передает Report, в рамках второго тура группового этапа на арене Национальной гимнастики состоялись 8 матчей.

Группа A
Сборная Азербайджана одержала первую победу, обыграв Словению со счётом 4:0. В другом матче африканская команда Мавритания оказалась сильнее Бахрейна — 2:0.

Турнирная таблица (после 2 туров):

1. Азербайджан — 4 очка (5:1)

2. Мавритания — 4 очка (3:1)

3. Бахрейн — 1 очко (1:3)

4. Словения — 1 очко (1:5)

Группа B
Франция сыграла вничью с Узбекистаном — 3:3. А Чад сотворил сенсацию, победив действующего чемпиона мира — сборную Румынии — со счётом 4:2.

Турнирная таблица:

1. Франция — 4 очка (4:3)

2. Чад — 3 очка (4:3)

3. Румыния — 3 очка (4:5)

4. Узбекистан — 1 очко (4:5)

Группа C
Англия и Венгрия сыграли вничью — 1:1. Турция одержала первую победу, обыграв Украину — 3:1.

Турнирная таблица:

1. Англия — 4 очка (5:1)

2. Турция — 4 очка (4:2)

3. Венгрия — 2 очка (2:2)

4. Украина — 0 очков (1:7)

Группа D
Болгария разгромила Индию — 5:0, а Португалия обыграла Словакию — 2:1, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

Турнирная таблица:

1. Португалия — 6 очков (5:2)

2. Словакия — 3 очка (16:2)

3. Болгария — 3 очка (6:3)

4. Индия — 0 очков (0:20)

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında üçüncü günə yekun vurulub

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