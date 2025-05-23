В Баку завершился третий игровой день чемпионата мира по мини-футболу.
Как передает Report, в рамках второго тура группового этапа на арене Национальной гимнастики состоялись 8 матчей.
Группа A
Сборная Азербайджана одержала первую победу, обыграв Словению со счётом 4:0. В другом матче африканская команда Мавритания оказалась сильнее Бахрейна — 2:0.
Турнирная таблица (после 2 туров):
1. Азербайджан — 4 очка (5:1)
2. Мавритания — 4 очка (3:1)
3. Бахрейн — 1 очко (1:3)
4. Словения — 1 очко (1:5)
Группа B
Франция сыграла вничью с Узбекистаном — 3:3. А Чад сотворил сенсацию, победив действующего чемпиона мира — сборную Румынии — со счётом 4:2.
Турнирная таблица:
1. Франция — 4 очка (4:3)
2. Чад — 3 очка (4:3)
3. Румыния — 3 очка (4:5)
4. Узбекистан — 1 очко (4:5)
Группа C
Англия и Венгрия сыграли вничью — 1:1. Турция одержала первую победу, обыграв Украину — 3:1.
Турнирная таблица:
1. Англия — 4 очка (5:1)
2. Турция — 4 очка (4:2)
3. Венгрия — 2 очка (2:2)
4. Украина — 0 очков (1:7)
Группа D
Болгария разгромила Индию — 5:0, а Португалия обыграла Словакию — 2:1, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.
Турнирная таблица:
1. Португалия — 6 очков (5:2)
2. Словакия — 3 очка (16:2)
3. Болгария — 3 очка (6:3)
4. Индия — 0 очков (0:20)
Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.