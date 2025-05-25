В Баку завершился пятый игровой день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился пятый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Национальной гимнастической арене.

В Баку завершился пятый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Report, в рамках третьего тура группового этапа состоялось восемь матчей.

В группе A сборная Азербайджана обыграла Мавританию со счётом 2:0. В другом матче Бахрейн уверенно победил Словению — 4:1. По итогам тура в 1/8 финала вышли команды Азербайджана и Мавритании.

Группа A:

1. Азербайджан — 7 очков (7:1)

2. Мавритания — 4 очка (3:3)

3. Бахрейн — 4 очка (5:4)

4. Словения — 1 очко (2:9)

В группе B Узбекистан обыграл Чад — 3:0, но несмотря на победу, не смог выйти из группы. Румыния, сыграв вничью с Францией (0:0), обеспечила себе выход в плей-офф.

Группа B:

1. Франция — 5 очков (4:3)

2. Румыния — 4 очка (4:5)

3. Узбекистан — 4 очка (7:5)

4. Чад — 3 очка (4:6)

В группе C сборная Турции уступила Англии (0:3) и завершила выступление на групповом этапе. Венгрия обыграла Украину (3:0) и вышла в следующий раунд.

Группа C:

1. Англия — 7 очков (8:1)

2. Венгрия — 5 очков (5:2)

3. Турция — 4 очка (4:5)

4. Украина — 0 очков (1:10)

В группе D Португалия разгромила Индию — 8:0 и завершила этап с максимальным результатом. Болгария обыграла Словакию (1:0) и вышла из группы со второго места.

Группа D:

1. Португалия — 9 очков (13:2)

2. Болгария — 6 очков (7:3)

3. Словакия — 3 очка (1:6)

4. Индия — 0 очков (0:28)

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.