В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу

В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу

Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по мини-футболу. Как сообщает Report, в первый игровой день запланировано восемь матчей.

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В Баку сегодня стартует чемпионат мира по мини-футболу. Как сообщает Report, в первый игровой день пройдет восемь матчей. Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, встретится с командой Бахрейна. Матч начнется в 20:30. Перед этим состоится церемония открытия турнира, на которой выступят турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова. В другом матче группы A сыграют сборные Мавритании и Словении. Чемпионат мира

Групповой этап

I тур

21 мая Группа A

20:30. Азербайджан - Бахрейн

23:00. Мавритания - Словения Группа B

09:15. Франция - Чад

21:45. Румыния - Узбекистан Группа C

10:30. Венгрия - Турция

13:00. Украина - Англия Группа D

11:45. Болгария Португалия

14:15. Словакия - Индия Финал турнира состоится 1 июня. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Futsal World Championship starting in Baku