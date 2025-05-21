В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу

В Баку сегодня стартует чемпионат мира по мини-футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдет восемь матчей.
Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, встретится с командой Бахрейна. Матч начнется в 20:30.
Перед этим состоится церемония открытия турнира, на которой выступят турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.
В другом матче группы A сыграют сборные Мавритании и Словении.
Чемпионат мира
Групповой этап
I тур
21 мая
Группа A
20:30. Азербайджан - Бахрейн
23:00. Мавритания - Словения
Группа B
09:15. Франция - Чад
21:45. Румыния - Узбекистан
Группа C
10:30. Венгрия - Турция
13:00. Украина - Англия
Группа D
11:45. Болгария Португалия
14:15. Словакия - Индия
Финал турнира состоится 1 июня.