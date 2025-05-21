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В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу

В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по мини-футболу. Как сообщает Report, в первый игровой день запланировано восемь матчей.
Футбол
21 мая 2025 г. 08:00
В Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу

В Баку сегодня стартует чемпионат мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдет восемь матчей.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, встретится с командой Бахрейна. Матч начнется в 20:30.

Перед этим состоится церемония открытия турнира, на которой выступят турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.

В другом матче группы A сыграют сборные Мавритании и Словении.

Чемпионат мира
Групповой этап
I тур
21 мая

Группа A
20:30. Азербайджан - Бахрейн
23:00. Мавритания - Словения

Группа B
09:15. Франция - Чад
21:45. Румыния - Узбекистан

Группа C
10:30. Венгрия - Турция
13:00. Украина - Англия

Группа D
11:45. Болгария Португалия
14:15. Словакия - Индия

Финал турнира состоится 1 июня.

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Версия на английском языке Futsal World Championship starting in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda minifutbol üzrə dünya çempionatı başlayır

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