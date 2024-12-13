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В Баку стартовал посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

В Баку стартовал посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу В Бакинской теннисной академии состоялось открытие третьего турнира по мини-футболу среди сотрудников государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
13 декабря 2024 г. 13:07
В Баку стартовал посвященный памяти Гейдара Алиева турнир по мини-футболу

В Бакинской теннисной академии состоялось открытие третьего турнира по мини-футболу среди сотрудников государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на открытии присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев и другие официальные лица.

После исполнения Государственного гимна участники почтили минутой молчания память Гейдара Алиева и шехидов.

Президент Федерации мини-футбола Орхан Мамедов, обращаясь к собравшимся, отметил, что в турнире участвуют 39 команд. Он выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне.

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев сказал, что предыдущие соревнования по мини-футболу запомнились высоким интересом, и этот турнир не станет исключением.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поблагодарил организаторов. "Интерес к соревнованиям растет, а борьба становится все напряженнее. Финальные матчи собирают полные трибуны. Мы станем свидетелями захватывающего турнира", - сказал он.

Затем министр официально объявил турнир открытым.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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