В Баку состоялась встреча между руководителями клубов "Нефтчи" и "Бешикташ"

Сегодня в Баку состоялась встреча между руководителями футбольных клубов "Нефтчи" и Бешикташ", которым предстоит сыграть в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как сообщили Report в столичном клубе, исполнительный директор клуба "Нефтчи" Фаррух Махмудов и вице-президент стамбульского клуба Энгин Балтаджи встретились на официальном ужине в преддверии игры.
На встрече обсуждалось будущее сотрудничество между клубами и другие вопросы. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.