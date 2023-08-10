В Баку состоялась встреча между руководителями клубов "Нефтчи" и "Бешикташ"

В Баку состоялась встреча между руководителями клубов "Нефтчи" и "Бешикташ"

Сегодня в Баку состоялась встреча между руководителями футбольных клубов "Нефтчи" и Бешикташ", которым предстоит сыграть в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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Сегодня в Баку состоялась встреча между руководителями футбольных клубов "Нефтчи" и Бешикташ", которым предстоит сыграть в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Как сообщили Report в столичном клубе, исполнительный директор клуба "Нефтчи" Фаррух Махмудов и вице-президент стамбульского клуба Энгин Балтаджи встретились на официальном ужине в преддверии игры. На встрече обсуждалось будущее сотрудничество между клубами и другие вопросы. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Подпишитесь на наш Telegram канал