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В Баку состоялась встреча между руководителями клубов "Нефтчи" и "Бешикташ"

В Баку состоялась встреча между руководителями клубов "Нефтчи" и "Бешикташ" Сегодня в Баку состоялась встреча между руководителями футбольных клубов "Нефтчи" и Бешикташ", которым предстоит сыграть в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Футбол
10 августа 2023 г. 17:34
В Баку состоялась встреча между руководителями клубов Нефтчи и Бешикташ

Сегодня в Баку состоялась встреча между руководителями футбольных клубов "Нефтчи" и Бешикташ", которым предстоит сыграть в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщили Report в столичном клубе, исполнительный директор клуба "Нефтчи" Фаррух Махмудов и вице-президент стамбульского клуба Энгин Балтаджи встретились на официальном ужине в преддверии игры.

На встрече обсуждалось будущее сотрудничество между клубами и другие вопросы. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" və "Beşiktaş" rəhbərləri arasında rəsmi görüş olub

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