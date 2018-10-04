В Баку состоялась презентация книги итальянского автора "Карабах" - команда без города, покоряющая Европу"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация книги итальянского автора Эманнуэле Джулианелли "Карабах" - команда без города, покоряющая Европу".

Как сообщает Report, на презентации книги о футбольном клубе "Карабах" автор рассказ об истории идеи.

Он сказал, что причиной написания книги стал результат агдамского представителя на еврокубках: "Мое внимание привлекло то, что команда без земли, родного города поднялась до таких высот. В прошлом году, посмотрев игру с "Челси" в Лиге чемпионов, я встретился с Гурбаном Гурбановым. Он дал мне подробную информацию. Я не настолько заинтересован в прибыли от продажи этой книги. То, что меня интересует, показать как "Карабах" вышел из трудного положения, достижение таких успехов".

Итальянский писатель сказал, что написание книги заняло 9 месяцев.

Э.Джулианелли сказал, что стоимость книги составляет 15-16 евро. Он подчеркнул, что подготовил книгу без спонсора: "Я подготовил книгу за свой счет. АФФА очень обрадовалась появлению этой книги. Мы сейчас обсуждаем перевод на русский и азербайджанский языки. Пока что книга вышла тиражом в 2-3 тысячи экземпляров".

Отметим, что ранее Эманнуэле Джулианелли в связи с "Карабахом" издавал статьи в "Eurasianet", в официальном журнале ФИФА, в "Corriere della Sera".