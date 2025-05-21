О нас

В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу

В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
21 мая 2025 г. 20:28
В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу

В Баку состоялась церемония открытия Чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации мини-футбола Азербайджана (AMF) Орхан Мамедов, президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда и другие официальные лица.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялись различные музыкальные шоу. Чемпион мира по фристайлу, француз Арно Гарнье привлек внимание своим сценическим выступлением. Позднее известная турецкая певица Алейна Тильки и Народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова выступили со своими песнями.

Отметим, что уже состоялись пять игр турнира. Франция одолела Чад (1:0), Португалия - Болгарию (3:1), Англия - Украину (4:0), Словакия - Индию (15:0). Венгрия - Турция сыграли вничью - 1:1.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе A, проверит свои силы против Бахрейна в 20:30. Мундиаль завершится 1 июня.

Фото: Самира Гасанова

 
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of minifootball World Cup held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda minifutbol üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

Самое читаемое

Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
15 мая 2025 г. 17:09
В Армении сотрудники полиции арестованы за присвоение имущества в крупных размерах
В Армении сотрудники полиции арестованы за присвоение имущества в крупных размерах
16 мая 2025 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi