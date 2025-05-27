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В Баку прошло заседание Генассамблеи Всемирной федерации мини-футбола

В Баку прошло заседание Генассамблеи Всемирной федерации мини-футбола В Баку прошло заседание Генассамблеи Всемирной федерации мини-футбола
Футбол
27 мая 2025 г. 17:17
В Баку прошло заседание Генассамблеи Всемирной федерации мини-футбола

В Баку прошло заседание Генеральной ассамблеи Всемирной федерации мини-футбола.

Как сообщает Report, в собрании приняли участие представители всех стран-членов федерации.

Президент федерации Филип Джуда предоставил информацию о повестке дня. Он подчеркнул, что проходящий в Баку чемпионат мира по мини-футболу организован на высоком уровне.

Выразив благодарность руководству страны и Федерации мини-футбола Азербайджана за организацию мундиаля, Джуда заявил, что в дальнейшем будут приводить Азербайджан в качестве примера для стран, желающих принять у себя международные соревнования.

Отметим, что на заседании были обсуждены ряд важных вопросов, связанных с мини-футболом, и приняты важные решения для развития этого вида спорта. На мероприятии также состоялся обмен мнениями по итогам 2024 года, приему новых стран-членов в организацию и будущему мини-футбола.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоWorld Minifootball Federation holds General Assembly meeting in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Dünya Minifutbol Federasiyasının Baş Assambleyasının iclası keçirilib

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