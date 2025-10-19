Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Баку прошла церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 19:24
    В Баку состоялась церемония закрытия и награждения в группе С Лиги наций по футболу среди ампутантов.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло на "Байыл Арене".

    В церемонии приняли участие президент Европейской федерации футбола среди ампутантов Матеуш Видлак, председатель правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, представители стран, соревнующихся в группе C, и другие официальные гости.

    Эдди Негерс из Нидерландов был признан лучшим вратарем турнира, Санан Гаджиев из сборной Азербайджана - лучшим игроком группы C, а Дмитро Шегелеский из Украины - лучшим молодым игроком.

    Бен Маман, член сборной Израиля и лучший бомбардир турнира, получил специальный приз.

    В заключение, сборной Украины, занявшей первое место в группе C, были вручены кубок и золотые медали. Сборная Израиля, занявшая второе место с 8 очками, получила серебряные медали, а сборная Азербайджана с 7 очками была награждена бронзовыми медалями.

