В Баку прошла церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

В Баку состоялась церемония закрытия и награждения в группе С Лиги наций по футболу среди ампутантов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло на "Байыл Арене".

В церемонии приняли участие президент Европейской федерации футбола среди ампутантов Матеуш Видлак, председатель правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, представители стран, соревнующихся в группе C, и другие официальные гости.

Эдди Негерс из Нидерландов был признан лучшим вратарем турнира, Санан Гаджиев из сборной Азербайджана - лучшим игроком группы C, а Дмитро Шегелеский из Украины - лучшим молодым игроком.

Бен Маман, член сборной Израиля и лучший бомбардир турнира, получил специальный приз.

В заключение, сборной Украины, занявшей первое место в группе C, были вручены кубок и золотые медали. Сборная Израиля, занявшая второе место с 8 очками, получила серебряные медали, а сборная Азербайджана с 7 очками была награждена бронзовыми медалями.