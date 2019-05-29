В Баку произошла драка между болельщиками "Челси" и "Арсенала", есть пострадавший

В Баку накануне финального матча Лиги Европы произошла драка между болельщиками "Челси" и "Арсенала".

Как передаёт Report, инцидент произошёл в одном из пивных заведений на "Торговой" (улица Низами).

В результате был избит 54-летний болельщик "Арсенала" Грегори Килроу. По его голове был нанесён удар бутылкой. Пострадавший был помещён в Клинический медицинский центр №1.

Отметим, что встреча между "Челси" и "Арсеналом" на Бакинском Олимпийском стадионе состоится сегодня в 23:00 по местному времени.

Пейман Ализаде