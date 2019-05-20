В Баку проходит шествие известных английских персонажей - ВИДЕО

В Баку в преддверии финального матча Лиги Европы местный оргкомитет начал кампанию по пропаганде этой игры.

Как сообщает Report, актеры в нарядах известных английских персонажей начали шествие по улицам города. Среди них такие персонажи, как "Шерлок Холмс", "Чарли Чаплин" и "Джеймс Бонд". Эта кампания продлится еще некоторое время.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".