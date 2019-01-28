В Баку проходит семинар УЕФА, посвященный цифровой трансформации

28 января, 2019 14:53

https://report.az/storage/news/a8b2f260854dc1e6d1f52612eec5c119/8d2ff632-5990-45ca-b49d-15e78fdf45ea_292.jpg Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Начал работу региональный семинар UEFA GROW, посвященный теме цифровой трансформации. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на семинаре в отеле Boulevard Hotel принимают участие представители УЕФА, гости-спикеры, сотрудники футбольных федераций России, Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Присутствующий на мероприятии генсек АФФА Эльхан Мамедов поприветствовал участников и пожелал успехов. Отметим, что семинар завершится 29 января.

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