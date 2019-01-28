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    В Баку проходит семинар УЕФА, посвященный цифровой трансформации

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Начал работу региональный семинар UEFA GROW, посвященный теме цифровой трансформации. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на семинаре в отеле Boulevard Hotel принимают участие представители УЕФА, гости-спикеры, сотрудники футбольных федераций России, Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. 

    Присутствующий на мероприятии генсек АФФА Эльхан Мамедов поприветствовал участников и пожелал успехов. 

    Отметим, что семинар завершится 29 января. 

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