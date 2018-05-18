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    В Баку приехал вратарь "Спартака"

    Его пригласил друг азербайджанец

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вратарь российского клуба "Спартак" Артём Ребров вместе с семьей приехал в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Баку его пригласил друг азербайджанец. 

    34-летний футболист посетил ряд мест. На личной странице в Instagram он поделился публикациями из Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янар Даг" в селе Мухаммеди Баку.

    В то же время российский голкипер встретился с членами фан-клуба "Спартака" в Баку. Ребров отметил, что приглашение на встречу с этим фанклубом стало для него приятным сюрпризом и выразил благодарность болельщикам. Он выразил удовлетворение от общения с азербайджанскими фанатами. Кроме того, Ребров встретился с бывшим одноклубником Эмином Махмудовым, в настоящее время являющимся игроком клуба "Нефтчи".

    Отметим, что Артём Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. 

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