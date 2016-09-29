В Баку прибыл президент УЕФА

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин прибыл в Азербайджан для участия на презентации в Баку логотипа предстоящих в столице четырех игр ЕВРО 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, визит совершен по приглашению президента ассоциации Ровнага Абдуллаева.

Сегодня А.Чеферин будет наблюдать за запланированным на 19:00 на стадионе Bakcell Arena матчем между командами "Габала" и "Майнц" (Германия) в группе С Лиги Европы.

Напомним, что церемония презентации логотипа пройдет 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе.