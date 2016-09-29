 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку прибыл президент УЕФА

    Александр Чеферин прибыл в Азербайджан для участия на презентации в Баку логотипа предстоящих в столице четырех игр ЕВРО 2020

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин прибыл в Азербайджан для участия на презентации в Баку логотипа предстоящих в столице четырех игр ЕВРО 2020.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, визит совершен по приглашению президента ассоциации Ровнага Абдуллаева.

    Сегодня А.Чеферин будет наблюдать за запланированным на 19:00 на стадионе Bakcell Arena матчем между командами "Габала" и "Майнц" (Германия) в группе С Лиги Европы.

    Напомним, что церемония презентации логотипа пройдет 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi