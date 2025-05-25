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В Баку при поддержке УЕФА был проведен футбольный фестиваль

В Баку при поддержке УЕФА был проведен футбольный фестиваль При поддержке УЕФА и организации АФФА на ASCO Arena прошел футбольный фестиваль в рамках проекта Playmakers для футболисток в возрасте 5-8 лет.
Футбол
25 мая 2025 г. 11:21
В Баку при поддержке УЕФА был проведен футбольный фестиваль

При поддержке УЕФА и организации АФФА на ASCO Arena прошел футбольный фестиваль в рамках проекта Playmakers для футболисток в возрасте 5-8 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в фестивале приняли участие 80 девочек из 25 центров Playmakers, действующих по всему Азербайджану, и их тренеры-наставники.

Футбольные игры и эстафеты дали возможность детям как показать свои навыки, так и расширить свои знания.

Фестиваль Playmakers создал для детей возможности не только для игры в футбол, но и для формирования социальных навыков и дружеских связей. Совместная игра участников из разных центров отразила инклюзивный и объединяющий дух программы. В конце мероприятия руководителем Департамента массового футбола АФФА, ветераном футбола Фаррухом Исмаиловым всем участникам были вручены специальные сертификаты.

Отметим, что проект Playmakers - это уникальная образовательная и спортивная программа, разработанная совместно УЕФА и Disney для девочек в возрасте 5-8 лет. Основная цель проекта - пробудить интерес к футболу у детей, повысить их уверенность в себе, поддержать командный дух и физическое развитие. Тренировки проводятся на основе увлекательных историй и игр, что повышает интерес детей к футболу и облегчает их привлечение к этому виду спорта с раннего возраста. Проект реализуется по всей стране под руководством АФФА с 2022 года.

В настоящее время программа охватывает различные регионы страны и считается одной из стратегических платформ для развития женского футбола.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUEFA-nın dəstəyi ilə Bakıda futbol festivalı keçirilib

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