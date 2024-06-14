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В Баку подведены итоги тренерских курсов, проводимых при поддержке УЕФА

В Баку подведены итоги тренерских курсов, проводимых при поддержке УЕФА Подведены итоги курсов тренеров категории D, проводимые при организации Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Футбол
14 июня 2024 г. 12:00
В Баку подведены итоги тренерских курсов, проводимых при поддержке УЕФА

Подведены итоги курсов тренеров категории D, проводимые при организации Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, проведенные в Олимпийском спортивном комплексе в Губе курсы продлились три дня.

По итогам участникам были предоставлены соответствующие лицензии о прохождении курса.

Лицензии участникам вручили руководитель Департамента массового футбола АФФА, ветеран футбола Фаррух Исмаилов, инструкторы тренерских курсов ассоциации Ильхам Азиззаде и Даянат Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən məşqçi kurslarına yekun vurulub

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