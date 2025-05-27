О нас

В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу

В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу В Баку завершились матчи группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
27 мая 2025 г. 00:30
В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершились матчи группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день 3-го тура этапа состоялись восемь матчей.

Встречи прошли на Национальной арене гимнастики.

В группе E сборная Черногории победила Индонезию со счетом 4:0. В другом матче группы Таиланд одержал победу над Коста-Рикой — 4:1. Таким образом, в этой группе команды Черногории и Таиланда вышли в 1/8 финала.

Группа E

1. Черногория — 7 очков

2. Таиланд — 7 очков

3. Индонезия — 3 очка

4. Коста-Рика — 0 очков

В группе F в матче Польша - Босния и Герцеговина победитель не определился - 1:1. Казахстан же одержал победу над США со счетом 5:3. Из этой группы в следующий этап прошли Польша и Босния и Герцеговина.

Группа F

1. Босния и Герцеговина — 5 очков

2. Польша — 5 очков

3. Казахстан - 4 очка

4. США — 1 очко

Сборные Чехии и Грузии, сыгравшие вничью (2:2), заняли соответственно первые два места в группе G и вышли в 1/8 финала. ОАЭ победили Аргентину со счетом 4:1, но обе команды завершили борьбу в турнире.

Группа G

1. Чехия — 7 очков

2. Грузия - 7 очков

3. ОАЭ — 3 очка

4. Аргентина — 0 очков

В группе H Сербия, одержавшая победу над Ганой (2:1), обеспечила себе первое место в группе. Израиль, оказавшийся сильнее Испании (4:2), вышел в следующий раунд со второго места в группе.

Группа H

1. Сербия — 9 очков

2. Израиль — 6 очков

3. Испания — 3 очка

4. Гана — 0 очков

Отметим, что матчи 1/8 финала стартуют завтра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında qrup mərhələsinin oyunlarına yekun vurulub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi