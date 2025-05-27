В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершились матчи группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

В Баку завершились матчи группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report , во второй игровой день 3-го тура этапа состоялись восемь матчей.

Встречи прошли на Национальной арене гимнастики.

В группе E сборная Черногории победила Индонезию со счетом 4:0. В другом матче группы Таиланд одержал победу над Коста-Рикой — 4:1. Таким образом, в этой группе команды Черногории и Таиланда вышли в 1/8 финала.

Группа E

1. Черногория — 7 очков

2. Таиланд — 7 очков

3. Индонезия — 3 очка

4. Коста-Рика — 0 очков

В группе F в матче Польша - Босния и Герцеговина победитель не определился - 1:1. Казахстан же одержал победу над США со счетом 5:3. Из этой группы в следующий этап прошли Польша и Босния и Герцеговина.

Группа F

1. Босния и Герцеговина — 5 очков

2. Польша — 5 очков

3. Казахстан - 4 очка

4. США — 1 очко

Сборные Чехии и Грузии, сыгравшие вничью (2:2), заняли соответственно первые два места в группе G и вышли в 1/8 финала. ОАЭ победили Аргентину со счетом 4:1, но обе команды завершили борьбу в турнире.

Группа G

1. Чехия — 7 очков

2. Грузия - 7 очков

3. ОАЭ — 3 очка

4. Аргентина — 0 очков

В группе H Сербия, одержавшая победу над Ганой (2:1), обеспечила себе первое место в группе. Израиль, оказавшийся сильнее Испании (4:2), вышел в следующий раунд со второго места в группе.

Группа H

1. Сербия — 9 очков

2. Израиль — 6 очков

3. Испания — 3 очка

4. Гана — 0 очков

Отметим, что матчи 1/8 финала стартуют завтра.