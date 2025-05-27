В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершились матчи группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.
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Встречи прошли на Национальной арене гимнастики.
В группе E сборная Черногории победила Индонезию со счетом 4:0. В другом матче группы Таиланд одержал победу над Коста-Рикой — 4:1. Таким образом, в этой группе команды Черногории и Таиланда вышли в 1/8 финала.
Группа E
1. Черногория — 7 очков
2. Таиланд — 7 очков
3. Индонезия — 3 очка
4. Коста-Рика — 0 очков
В группе F в матче Польша - Босния и Герцеговина победитель не определился - 1:1. Казахстан же одержал победу над США со счетом 5:3. Из этой группы в следующий этап прошли Польша и Босния и Герцеговина.
Группа F
1. Босния и Герцеговина — 5 очков
2. Польша — 5 очков
3. Казахстан - 4 очка
4. США — 1 очко
Сборные Чехии и Грузии, сыгравшие вничью (2:2), заняли соответственно первые два места в группе G и вышли в 1/8 финала. ОАЭ победили Аргентину со счетом 4:1, но обе команды завершили борьбу в турнире.
Группа G
1. Чехия — 7 очков
2. Грузия - 7 очков
3. ОАЭ — 3 очка
4. Аргентина — 0 очков
В группе H Сербия, одержавшая победу над Ганой (2:1), обеспечила себе первое место в группе. Израиль, оказавшийся сильнее Испании (4:2), вышел в следующий раунд со второго места в группе.
Группа H
1. Сербия — 9 очков
2. Израиль — 6 очков
3. Испания — 3 очка
4. Гана — 0 очков
Отметим, что матчи 1/8 финала стартуют завтра.