В Баку подведены итоги четвертого дня чемпионата мира по мини-футболу.
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Встречи проходили на Национальной арене гимнастики.
Сборная Черногории, выступающая в группе E, встретилась со Словенией и одержала свою первую победу - 9:0. В другом матче этой группы Таиланд обыграл Индонезию со счетом 4:0.
Группа E
1. Черногория — 4 очка
2. Таиланд — 4 очка
3. Индонезия — 3 очка
4. Коста-Рика — 0 очков.
В группе F Босния и Герцеговина не смогла сломить сопротивление Казахстана, матч завершился со счетом 1:1. В другой дуэли группы - США - Польша - голов забито не было.
Группа F
1. Босния и Герцеговина — 4 очка
2. Польша — 4 очка
3. Казахстан — 1 очко
4. США — 1 очко
В группе G, где встречались команды Грузии и Аргентины, европейцы одержали победу со счетом 6:1. Чехия оказалась сильнее ОАЭ - 9:2. Сборные Грузии и Чехии, имеющие по 6 очков, досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
Группа G
1. Чехия — 6 очков
2. Грузия — 6 очков
3. Аргентина — 0 очков
4. ОАЭ — 0 очков
В группе H Сербия обыграла Испанию - 4:1. Сборная Израиля не оставила никаких шансов Гане - 4:0. Сербы, набрав шесть очков, гарантировали себе выход в следующую стадию.
Группа H
1. Сербия — 6 очков
2. Израиль — 3 очка
3. Испания — 3 очка
4. Гана — 0 очков
Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.