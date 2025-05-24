В Баку подведены итоги четвертого дня чемпионата мира по мини-футболу

В Баку подведены итоги четвертого дня чемпионата мира по мини-футболу.

В Баку подведены итоги четвертого дня чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report , в рамках второго тура группового этапа турнира были проведены последние восемь матчей.

Встречи проходили на Национальной арене гимнастики.

Сборная Черногории, выступающая в группе E, встретилась со Словенией и одержала свою первую победу - 9:0. В другом матче этой группы Таиланд обыграл Индонезию со счетом 4:0.

Группа E

1. Черногория — 4 очка

2. Таиланд — 4 очка

3. Индонезия — 3 очка

4. Коста-Рика — 0 очков.

В группе F Босния и Герцеговина не смогла сломить сопротивление Казахстана, матч завершился со счетом 1:1. В другой дуэли группы - США - Польша - голов забито не было.

Группа F

1. Босния и Герцеговина — 4 очка

2. Польша — 4 очка

3. Казахстан — 1 очко

4. США — 1 очко

В группе G, где встречались команды Грузии и Аргентины, европейцы одержали победу со счетом 6:1. Чехия оказалась сильнее ОАЭ - 9:2. Сборные Грузии и Чехии, имеющие по 6 очков, досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Группа G

1. Чехия — 6 очков

2. Грузия — 6 очков

3. Аргентина — 0 очков

4. ОАЭ — 0 очков

В группе H Сербия обыграла Испанию - 4:1. Сборная Израиля не оставила никаких шансов Гане - 4:0. Сербы, набрав шесть очков, гарантировали себе выход в следующую стадию.

Группа H

1. Сербия — 6 очков

2. Израиль — 3 очка

3. Испания — 3 очка

4. Гана — 0 очков

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.