О нас

Завершился первый тайм матча "Карабах" - "Виктория"

Завершился первый тайм матча "Карабах" - "Виктория" В Баку стартовал первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).
Футбол
17 августа 2022 г. 21:35
Завершился первый тайм матча Карабах - Виктория

В Баку завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, счет пока не открыт.

Игру судит рефери ФИФА из Словении Славко Винчич.

Ответная игра состоится 23 августа в Пльзене.

20:45

В Баку стартовал первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова стартовала в 20:45.

Матч судит рефери ФИФА из Словении Славко Винчич.

Ответная игра состоится 23 августа в Пльзене.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÇempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Viktoriya" matçında 2-ci hissə başlayıb
Версия на английском языке Champions Legaue: Qarabag – Viktoria match kicks off

Самое читаемое

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi