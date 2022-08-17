Завершился первый тайм матча "Карабах" - "Виктория"

В Баку стартовал первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

В Баку завершился первый тайм матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, счет пока не открыт.

Игру судит рефери ФИФА из Словении Славко Винчич.

Ответная игра состоится 23 августа в Пльзене.

20:45

В Баку стартовал первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова стартовала в 20:45.

Матч судит рефери ФИФА из Словении Славко Винчич.

Ответная игра состоится 23 августа в Пльзене.