Завершился первый тур группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Сербии в заключительном матче 1-го тура чемпионата мира по мини-футболу в Баку обыграла команду Израиля.

Сборная Сербии в заключительном матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Баку обыграла команду Израиля.

Как сообщает Report , игра в группе H прошла на Национальной арене гимнастики.

Встреча завершилась победой сербов со счетом 3:0.

Отметим, что в других матчах, состоявшихся сегодня, Испания победила Гану (1:0), Индонезия - Коста-Рику (1:0), Чехия - Аргентину (2:1), Польша - Казахстан (2:1), Босния и Герцеговина - США (4:2), а Грузия - ОАЭ (2:0). В игре Черногория - Таиланд победитель не определился - 1:1.

Второй тур мундиаля стартует завтра. ЧМ по мини-футболу в Баку завершится 1 июня.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу