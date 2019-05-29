​В Баку на финале Лиги Европы будет аншлаг

Сегодня на финальной игре Лиге Европы между командами "Арсенал" и "Челси" на Бакинском олимпийском стадионе будет аншлаг.

Как сообщил Report завотделом по связям с общественностью и прессе АФФА Фируз Абдулла, сейчас в продаже остается всего 100 билетов. Ожидается, что в течение дня они будут проданы.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тыс. зрителей, однако из-за установленных УЕФА студий количество мест сократилось до 63 тысяч. В случае полного заполнения трибун, это станет рекордным показателем в истории Лиги Европы (Кубок УЕФА).

Отметим, что матч начнется в 23:00.