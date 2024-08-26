В Баку "Динамо" поддержат более 200 болельщиков

В Баку более 200 болельщиков поддержат "Динамо" (Загреб, Хорватия), соперника "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В Баку более 200 болельщиков поддержат "Динамо" (Загреб, Хорватия), соперника "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, это число может увеличиться. Вместе с загребской командой в Баку прибудут представители пресс-службы клуба.

Для хорватских болельщиков на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова выделен 28-й сектор.

Матч "Динамо" - "Карабах", прошедший 20 августа на стадионе "Максимир" в Загребе, завершился победой хозяев со счетом 3:0. Ответная встреча сторон состоится 28 августа в 20:45.