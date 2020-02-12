​В Азии футболист забил рукой в стиле Марадоны - ВИДЕО

В матче 1-го тура группового этапа Кубка АФК между “Цересом” и “Свайриенгом” был забит гол с нарушением правил.

Как передает Report, на 14-й минуте защитник “Цереса” Джошуа Громмен переправил мяч в ворота соперника рукой, но арбитр не заметил этого и засчитал гол.

В результате действий Громмена счёт стал 2:0, а гости так и не сумели оправиться от потрясения. В итоге встреча завершилась со счётом 4:0.

Похожий гол в 1986 году забил легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в матче 1/4 финала чемпионата мира с Англией (2:1). Тогда главный арбитр также не заметил, что футболист забил гол рукой.