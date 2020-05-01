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Кабмин: В Азербайджане запрет на футбол остается в силе

В Азербайджане запрет на футбол остается в силе

"Решение о массовых мероприятиях остается в силе". 

Как сообщает Report, об этом комментируя вопрос о восстановлении Премьер-лиги Азербайджана заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Изменений в данной вопросе нет. Все зависит от дальнейшего развития событий", - заявил И.Мамедов. 

Отметим, что сегодня карантинный режим в стране продлили до 31 мая. 

Профессиональная футбольная лига отмечала, что в случае завершения 4 мая карантинного режима в стране, восстановление I Дивизиона возможно 21 мая, а Премьер лиги - 23 мая.

Для завершения внутренних чемпионатов УЕФА предоставил всем национальным федерациям время до 25 мая.

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