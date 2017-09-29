В азербайджанском футболе применение системы видеоповторов зависит от решения ФИФА

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ “Если ФИФА применит систему видеоповторов, она будет применена и в Азербайджане. Но в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке".

Об этом Report заявил председатель Судейской коллегии АФФА Хагани Мамедов, говоря о возможности применения системы видеоповторов.

Он отметил, что переход на новую систему требует дополнительных средств и специалистов. По словам Х. Мамедова, эта система должна быть полностью изучена: "Видеоповторы пока что на тестовом этапе, однако имеют много положительных сторон. К примеру, в первом круге немецкой Бундеслиги арбитры допустили 59 серьезных ошибок. При наличии видеоповторов можно было бы предотвратить 45 из них. Однако такая футбольная страна, как Англия, не торопится переходить на систему видеоповторов. Они планируют сделать это летом 2018 года, но пока точного решения не приняли. Такие страны, как США, Бразилия, Австралия, Голландия, Португалия уже испытали эту систему. В Италии предусмотрено испробовать ее в этом сезоне. Переход на новую систему требует дополнительных средств и специалистов".

Отметим, что в ходе 1/16 финала Кубка Испании в октябре и ноябре также планируется применение системы видеоповторов.