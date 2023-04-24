В Азербайджанской Премьер-лиге повторен рекорд сезона

В Премьер-лиге Азербайджана повторился рекорд сезона 2022/2023.

В Премьер-лиге Азербайджана повторился рекорд сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, из 5 матчей, проведенных во второй раз в сезоне, три были сыграны вничью.

Это произошло в 31-м туре. Матчи "Шамахы" - "Кяпаз" и "Сабаил" - "Нефтчи" завершились со счетом 1:1, а матч "Карабах" - "Зиря" закончился со счетом 2:2. В двух других матчах победу одержали гости. "Сабах" выиграл у "Туран Товуз" 2:0, "Габала" выиграла у "Сумгайыта" 3:2.

В 15-м туре, где встречались те же пары, было зафиксировано также три ничьи. В прошлом году матч между "Карабахом" и "Зирей" завершился нулевой ничьей, "Шамахы" и "Сумгайыт" сыграли 1:1. "Нефтчи" дома обыграл "Сабаил" 3:1, "Сабах" на выезде победил "Туран Товуз" 1:0.