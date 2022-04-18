В Азербайджанской Премьер-Лиге изменится лимит на легионеров

Лимит на легионеров в Премьер-лиге Азербайджана по футболу может измениться.

Лимит на легионеров в Премьер-лиге Азербайджана по футболу может измениться.

Об этом Report сообщил президент Комитета клубов АФФА и ФК «Сумгайыт» Риад Рафиев.

Функционер отметил, что клубы на сегодняшнем заседании представили свои предложения по лимиту как в элитном, так и в первом дивизионе. По его словам, решение будет принято на заседании Исполнительного комитета, и клубы будут проинформированы.

По мнению Р.Рафиева, большинство команд выступают за изменение лимита на легионеров: «Учитывая, что сейчас идет разговор о том, что в высшей группе будут 10 команд, клубы являются сторонниками каких-то изменений в лимите. Однако я не могу сказать, как конкретно будет. Потому что, хотя каждый клуб и представил свое предложение, некоторые идеи все же не совпали».

В настоящее время формат лимита легионеров в Премьер-лиге Азербайджана 6+4+1 (6 легионеров + 4 гражданина Азербайджана + 1 гражданин Азербайджана 2000 года рождения или моложе).