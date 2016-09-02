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    В Азербайджане зарегистрирован 100-тысячный человек, занимающийся футболом

    Процесс регистрации производился онлайн через систему Futbola Qoşul

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Количество лиц, зарегистрированных в созданной АФФА регистрационной системе занимающихся футболом, достигло 100 тысяч человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, 100-тысячный прошедший регистрацию член футбольной семьи Азербайджана выступает в Лиге U-13.

    Это - член представляющей кюрдемирское село Мюртюлю одноименной команды Магомед Вахид оглу Сеидли. Процесс регистрации производился онлайн посредством системы Futbola Qoşul.

    Отметим, что регистрационная система футболистов, тренеров и других технических работников создана со стороны АФФА в январе 2009 года. 

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