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В Азербайджане закрылось трансферное окно

В Азербайджане закрылось трансферное окно Закрылось зимнее трансферное окно в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
10 февраля 2022 г. 01:02
В Азербайджане закрылось трансферное окно

Закрылось зимнее трансферное окно в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, за один месяц 8 клубов подписали контракт в общей сложности с 27 игроками. В то время, как на "Нефтчи" пришлось больше всего трансферов, "Сабаил" сделал меньше всех.

Из трансферов 19 пришлись на зарубежные клубы, а 8 - из одного местного клуба в другой.

"Нефтчи"

Пришли: Азер Салахлы, Эдди Исрафилов, Эльтон Алибейли, Гильерме Пато, Иван Бркич, Азер Алиев, Рашад Азизли

Ушли: Ромен Баск, Фахмин Мурадбейли (аренда), Сабир Бугрен, Аррамиш, Анхел Корреа, Мамаду Кане

"Карабах"

Пришли: Рустам Ахмедзаде, Лука Гугешашвили (аренда), Леандро Андраде

Ушли: Рахиль Мамедов (аренда), Гаспар Панадеро

"Сумгайыт"

Пришли: Вугар Бейбалаев, Эльшан Абдуллаев, Араз Абдуллаев

Ушли: Саид Рза, Роман Гусейнов

"Зиря"

Пришли: Хамиду Кейта, Брайан Алсеус, Рахиль Мамедов (аренда)

Ушли: Велвес Сантос, Рашад Азизли

"Сабах"

Пришли: Александр Нечаев, Кристиан да Силва, Хигор Габриэль

Ушли: Саша Стаменкович, Петер Скулетич

"Кешля"

Пришли: Фахмин Мурадбейли (аренда), Франко Флорес, Натан Одува

Ушли: Анатоль Абанг, Ниджат Гурбанов, Джон Камара, Умар Гудьяби, Азер Салахлы, Миюшко Бойович

"Габала"

Пришли: Патрик Робсон де Соуза (аренда), Самет Каракоч, Рамин Доби

Ушли: -

"Сабаил"

Пришли: Рашад Азизли (аренда), Гусейнали Гулиев

Ушли: Эльшан Абдуллаев, Эльтон Алибейли, Камран Агаев, Туран Манафов, Шахин Закиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klubları qış transfer dövründə 27 futbolçu alıb

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