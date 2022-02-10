В Азербайджане закрылось трансферное окно

Закрылось зимнее трансферное окно в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как передает Report, за один месяц 8 клубов подписали контракт в общей сложности с 27 игроками. В то время, как на "Нефтчи" пришлось больше всего трансферов, "Сабаил" сделал меньше всех.
Из трансферов 19 пришлись на зарубежные клубы, а 8 - из одного местного клуба в другой.
"Нефтчи"
Пришли: Азер Салахлы, Эдди Исрафилов, Эльтон Алибейли, Гильерме Пато, Иван Бркич, Азер Алиев, Рашад Азизли
Ушли: Ромен Баск, Фахмин Мурадбейли (аренда), Сабир Бугрен, Аррамиш, Анхел Корреа, Мамаду Кане
"Карабах"
Пришли: Рустам Ахмедзаде, Лука Гугешашвили (аренда), Леандро Андраде
Ушли: Рахиль Мамедов (аренда), Гаспар Панадеро
"Сумгайыт"
Пришли: Вугар Бейбалаев, Эльшан Абдуллаев, Араз Абдуллаев
Ушли: Саид Рза, Роман Гусейнов
"Зиря"
Пришли: Хамиду Кейта, Брайан Алсеус, Рахиль Мамедов (аренда)
Ушли: Велвес Сантос, Рашад Азизли
"Сабах"
Пришли: Александр Нечаев, Кристиан да Силва, Хигор Габриэль
Ушли: Саша Стаменкович, Петер Скулетич
"Кешля"
Пришли: Фахмин Мурадбейли (аренда), Франко Флорес, Натан Одува
Ушли: Анатоль Абанг, Ниджат Гурбанов, Джон Камара, Умар Гудьяби, Азер Салахлы, Миюшко Бойович
"Габала"
Пришли: Патрик Робсон де Соуза (аренда), Самет Каракоч, Рамин Доби
Ушли: -
"Сабаил"
Пришли: Рашад Азизли (аренда), Гусейнали Гулиев
Ушли: Эльшан Абдуллаев, Эльтон Алибейли, Камран Агаев, Туран Манафов, Шахин Закиев.