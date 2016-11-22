В Азербайджане за участие в сомнительных матчах наказаны администратор, арбитр и 22 футболиста из 6-ти клубов - СПИСОК

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Как результат расследований, связанных с сомнительными матчами, Дисциплинарный комитет АФФА принял меры наказания.

Как сообщает Report, в заявлении, распространенном официальным сайтом структуры, отмечается, что со стороны АФФА и Профессиональной футбольной лиги были рассмотрены обращения, поступившие от УЕФА и других источников касательно обговоренных между командами I Дивизиона матчей.

По решению комиссии, с учетом возникших подозрений, 7 футболистов команды "Раван", по 3 игрока из клубов "Геязань" и "Энергетик", по 2 футболиста из "Шарурспор" и "Бакинец", 5 спортсменов из "Шахдаг", администратор гусарской команды и один арбитр были лишены права на участие во всех проходящих под флагом АФФА матчах пока не завершится расследование.

Наказаны нижеследующие лица:

"Шахдаг": Кямран Агакеримов, Играр Самедов, Тофик Сафиев, Махиддин Агамов, Фаик Агарагимов, Рафаэль Кубаров (администратор)

"Раван": Акпер Ахмедов, Фарид Агаев, Миргасым Джаббарлы, Эльвин Алиев, Омид Масуми, Фарид Гулиев, Джамшид Магеррамов

"Бакинец": Бахрам Бахрамзаде, Хазар Гарибов

"Геязань": Aрзуман Велиев, Орхан Аскеров, Тунар Шахтахтинский

"Энергетик": Эльвин Ализаде, Кямран Лалаев, Орхан Алибалаев

"Шарурспор": Мехти Расулов, Самир Мусаев

Арбитр: Анар Ниязов.

Отметим, что результаты проведенных расследований будут представлены в Исполнительный комитет АФФА и в отношении имеющих причастность к вопросу команд, руководителей клубов, тренеров и футболистов будут приняты серьезные меры.