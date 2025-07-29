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Сбор судей элитной категории стартовал в Азербайджане

Сбор судей элитной категории стартовал в Азербайджане По инициативе АФФА начался специальный учебно-тренировочный сбор для главных и помощников судей элитной категории в рамках подготовки к сезону 2025/2026.
Футбол
29 июля 2025 г. 21:41
Сбор судей элитной категории стартовал в Азербайджане

По инициативе АФФА начался специальный учебно-тренировочный сбор для главных и ассистентов арбитров, входящих в элитную категорию, в рамках подготовки к сезону 2025/2026 годов.

Как передаёт Report, сбор проходит под руководством председателя Судейского комитета АФФА Франка де Блекера и организован в Учебно-тренировочном центре национальных сборных. Подготовка продлится до 1 августа.

В первый день программы традиционно был проведён фитнес-тест для оценки физической формы арбитров. В рамках сбора запланированы также различные семинары и занятия, включающие как теоретические, так и практические разделы.

Одним из самых примечательных аспектов программы стало участие международных экспертов. Специалист по VAR Кристоф Дьерик, бывший ассистент арбитра, высоко оценённый УЕФА и ФИФА, Лейф Линдберг, а также известный сербский судья Милорад Мажич, работавший на финальных стадиях чемпионатов мира, примут участие в специальных сессиях, чтобы поделиться знаниями и опытом с местными арбитрами.

Главной целью сбора является укрепление принципов честной игры в азербайджанском футболе, обеспечение подготовки арбитров в соответствии с международными стандартами, а также углубление знаний о нововведениях в правилах, которые будут применяться в новом сезоне. Этот учебный процесс, организованный Судейским департаментом АФФА, имеет большое значение для азербайджанских судей как с практической, так и с теоретической точки зрения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA-nın təşkilatçılığı ilə baş və köməkçi hakimlər üçün xüsusi təlim-məşq toplanışı başlayıb

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